Кокорин дал первое интервью в «Фиорентине» и выбрал номер
«Фиорентина» в своем Twitter выложила видео, посвященное приезду новичка команды Александра Кокорина.
Футболист по приезду дал первое интервью на английском языке, отметив, что он очень рад переходу в «Фиорентину» из «Спартака». Также он выбрал номер, под которым будет выступать в итальянском клубе.
«Всем привет. Очень рад находиться здесь, — сказал Кокорин. — Я выбрал Флоренцию, потому что это самый красивый город в Европе. Здесь хорошая команда с большой историей».
«Я приехал со своей женой, с моим ребенком, — заметил россиянин. — Постараюсь сделать все для команды. Забить как можно больше голов и помочь выиграть титулы. Я посмотрел две последние игры команды, знаю некоторых футболистов — в том числе Рибери, а также других».
«Я бы хотел взять 91-й номер, если он свободен, с фамилией Кокорин на спине», — добавил игрок.
KOKORIN | ??— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
«Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prender? il 91» #ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/tKtdoDmGYr
Сегодня Кокорин прилетел в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной». Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.
29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
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