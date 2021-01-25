Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин дал первое интервью в «Фиорентине» и выбрал номер

16:00
Александр Кокорин. Фото Twitter
Александр Кокорин. Фото Twitter
Теги:

«Фиорентина» в своем Twitter выложила видео, посвященное приезду новичка команды Александра Кокорина.

Александр Кокорин.Кокорину проверяют сердце в Риме. Потом — общий медосмотр

Футболист по приезду дал первое интервью на английском языке, отметив, что он очень рад переходу в «Фиорентину» из «Спартака». Также он выбрал номер, под которым будет выступать в итальянском клубе.

«Всем привет. Очень рад находиться здесь, — сказал Кокорин. — Я выбрал Флоренцию, потому что это самый красивый город в Европе. Здесь хорошая команда с большой историей».

«Я приехал со своей женой, с моим ребенком, — заметил россиянин. — Постараюсь сделать все для команды. Забить как можно больше голов и помочь выиграть титулы. Я посмотрел две последние игры команды, знаю некоторых футболистов — в том числе Рибери, а также других».

«Я бы хотел взять 91-й номер, если он свободен, с фамилией Кокорин на спине», — добавил игрок.

Сегодня Кокорин прилетел в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной». Уже завтра россиянин должен провести первую тренировку в новом клубе.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он успел провести за красно-белых восемь матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11952
Все опросы
Что ждет Кокорина в «Фиорентине»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин: из «Спартака» — в «Фиорентину»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир