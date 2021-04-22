Кокорин вряд ли сыграет с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с высокой долей вероятности пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Firenze Viola.

По информации источника, 30-летний россиянин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды перед встречей с туринцами. Сообщается, что встречу также может пропустить полузащитник «фиалок» Борха Валеро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Россиянин принял участие в 3 матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями. Футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливается от травмы мышц бедра.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля, начало встречи — в 16.00 (мск).