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Кокорин вряд ли сыграет с «Ювентусом»

17:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с высокой долей вероятности пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Firenze Viola.

По информации источника, 30-летний россиянин не принимал участия в сегодняшней тренировке команды перед встречей с туринцами. Сообщается, что встречу также может пропустить полузащитник «фиалок» Борха Валеро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Россиянин принял участие в 3 матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями. Футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливается от травмы мышц бедра.

Матч «Фиорентина» — «Ювентус» состоится 25 апреля, начало встречи — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.firenzeviola.it/primo-piano/dal-cs-viola-al-lavoro-ma-kokorin-e-borja-a-parte-337684

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