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Кокорин во вторник приступит к индивидуальным тренировкам

00:50
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин 9 марта возобновит тренировки, сообщает «РБ Спорт». Ранее российский нападающий повреждение прямой мышцы левого бедра в игре с «Ромой». По предварительной информации, он должен был пропустить не менее недели.

Сегодня футболист будет работать по индивидуальной программе. В пресс-службе «Фиорентины» пока не называют точных сроков возвращения Кокорина в общую группу, но данные о возвращении в тренировочный процесс подтверждают.

Если восстановление пойдет быстрее запланированного, то он может сыграть в ближайшем матче против «Беневенто», но такая вероятность на данный момент минимальна.

29-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Фиорентину» в серии А.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/zavtra-kokorin-pristupit-k-individual-ny-m-trenirovkam/

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