Кокорин во вторник приступит к индивидуальным тренировкам
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин 9 марта возобновит тренировки, сообщает «РБ Спорт». Ранее российский нападающий повреждение прямой мышцы левого бедра в игре с «Ромой». По предварительной информации, он должен был пропустить не менее недели.
Сегодня футболист будет работать по индивидуальной программе. В пресс-службе «Фиорентины» пока не называют точных сроков возвращения Кокорина в общую группу, но данные о возвращении в тренировочный процесс подтверждают.
Если восстановление пойдет быстрее запланированного, то он может сыграть в ближайшем матче против «Беневенто», но такая вероятность на данный момент минимальна.
29-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Фиорентину» в серии А.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zavtra-kokorin-pristupit-k-individual-ny-m-trenirovkam/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю