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Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»

19:14
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«Фиорентина» в рамках 15-го тура чемпионата Италии проведет матч против «Сампдории». Российский нападающий Александр Кокорин включен в заявку «фиалок» на эту встречу.

23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.

Кокорин не выходил на поле с начала октября, когда сыграл 13 минут с «Наполи». Всего в этом сезоне серии А у него 3 матча и 28 игровых минут после выходов на замену.

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Иван Шитик все материалы автора

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