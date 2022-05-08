Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Ромы»

9 мая 2022 года в матче 36-го тура «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Рому».

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин имеет шанс принять участие в этой встрече. Он включен в заявку на матч.

У «Фиорентины» серия без побед длится уже четыре матча. Команда Винченцо Итальяно уступила «Ювентусу» в Кубке Италии, «Салернитане», «Удинезе» и «Милану».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. За это время он провел 11 матчей и результативными действиями не отметился.