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Сегодня, 12:45

Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с «Фиорентиной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в Италию для подготовки к новому сезону с клубом.

Футболисты команды в данный момент возвращаются из отпусков, им предстоит пройти медобследование и отправиться на первый предсезонный сбор.

«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит «РБ Спорт» слова пресс-атташе «Фиорентины» Луки Ди Франческо.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, за все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист не собирается уходить из «Фиорентины».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fiorentina-kokorin-vernulsya-vo-florentsiyu-e-tim-utrom/
Александр Кокорин
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