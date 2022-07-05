Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с «Фиорентиной»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в Италию для подготовки к новому сезону с клубом.
Футболисты команды в данный момент возвращаются из отпусков, им предстоит пройти медобследование и отправиться на первый предсезонный сбор.
«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит «РБ Спорт» слова пресс-атташе «Фиорентины» Луки Ди Франческо.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, за все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.
Контракт 31-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист не собирается уходить из «Фиорентины».
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|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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