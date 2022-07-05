Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в Италию для подготовки к новому сезону с клубом.

Футболисты команды в данный момент возвращаются из отпусков, им предстоит пройти медобследование и отправиться на первый предсезонный сбор.

«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит «РБ Спорт» слова пресс-атташе «Фиорентины» Луки Ди Франческо.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, за все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года. Ранее агент Кокорина сообщил, что футболист не собирается уходить из «Фиорентины».