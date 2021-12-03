Кокорин в ближайшее время может покинуть «Фиорентину» и перейти в клуб из России или ОАЭ
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время покинет флорентийский клуб, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, 30-летний россиянин может перейти в клуб из России или ОАЭ.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах «Фиорентины» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с флорентийцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/fiorentina-kokorin-ai-saluti-futuro-in-russia-o-in-qatar-38694
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