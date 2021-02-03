Кокорин сможет сыграть против «Интера»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», сообщает 3 февраля Calciomercato.

По информации источника, необходимые для получения рабочей визы документы прибыли в Италию из России. Таким образом, 29-летний россиянин сможет быть включен в заявку «Фиорентины» на ближайшую встречу с «Интером», которая состоится в пятницу, 5 февраля (начало — в 22.45 мск).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.