Кокорин рассказал, с кем советовался по трансферу в «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал, с кем общался по поводу трансфера в итальянский клуб.

— Как долго вы думали над предложением «Фиорентины»?

— «Фиорентина» предложила хороший контракт — такой же, как в предыдущей команде, на 3,5 года. Условия мы не меняли. Было приятно, что команда такого уровня обратилась к нам. У нас был день на раздумья, и за этот день мы приняли решение о переходе. Я был на сборе. Позвонили и сказали, что «Фиорентина» хочет меня купить. После этого руководство прошлой команды сказало принять решение. Обсудили с семьей и решили, что нужно уехать.

— Вы с кем-то советовались при выборе команды?

— Именно этот переход я обсуждал только с семьей, так как времени было мало, надо было принять решение. Кришито и другие звезды в разных командах рекомендовали попробовать себя в Европе. А Доменико меня поздравил. Привет ему большой.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

(Гоша Чернов)