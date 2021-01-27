Кокорин рассказал о роли Капелло в его трансфере

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал о своем трансфере в итальянский клуб.

Сегодня, 27 января, он официально перешел из «Спартака», по информации СМИ его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

— Что вы знаете о «Фиорентине»?

— «Фиорентина» — это большой клуб с историей, о которой я слышал, еще когда был маленьким. Я рад находиться здесь. Я здесь уже два дня, меня тепло приняли, ко мне хорошее отношение и со стороны руководства, и со стороны тренерского штаба, и партнеров. Это хороший вызов.

— Правда ли, что Фабио Капелло помог вам перейти в «Фиорентину»?

— Об этом много писали и в Италии, и в России — что Капелло и Манчини сыграли большую роль. Я им благодарен, я с ними на связи, но по-дружески. Недавно говорил с Фабио, поблагодарил его за все. Мы на связи с ним, но как друзья, скажем так.

(Гоша Чернов)