Кокорин рассказал, какую цель ставит перед собой в Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал, чего хочет достичь в новом клубе.

— Какова ваша цель в «Фиорентине»?

— Находясь здесь, я хочу приносить помощь команде в каждой игре, радовать болельщиков, выигрывать титулы, чтобы «Фиорентина» поднималась как можно выше в турнирной таблице.

— Что вы скажете о похвале Манчини и Капелло на ваш счет?

— Мне посчастливилось играть под руководством Роберто Манчини и Фабио Капелло. Хорошо получалось играть и при мистере Манчини, и при мистере Капелло. Они отзывались обо мне хорошо, потому что видели, как я себя проявлял на поле. Это самая высокая оценка моей работы — от больших тренеров. Они в том числе помогают мне забыть мои ошибки.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

(Гоша Чернов)