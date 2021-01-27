Кокорин рассказал, как его приняли в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал о своем первом дне в новой команде.

— Как вы себя чувствуете после переезда в Италию?

— Чуть-чуть уставшим, ведь переезд произошел на скорую руку. Вы знаете, что сейчас тяжело получить визы, прилететь в Италию. А вокруг еще семья. Плюс мне здесь еще нужно было пройти тщательно медосмотр, так как в клубе произошла страшная трагедия (смерть экс-защитника клуба Давиде Астори в 2018 году — Прим. «СЭ»). Все серьезно относятся к этому. С завтрашнего дня начну тренироваться с командой. Ребята приняли замечательно. Сказали обращаться за помощью, если что-то нужно.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

(Гоша Чернов)