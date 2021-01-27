Кокорин рассказал, чем поможет «Фиорентине»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции отметил, что у него были хорошие результативные сезоны в России и выразил надежду, что в новой команде он обойдется без травм.
— Как вы оцениваете свою форму?
— Чувствую себя хорошо. В январе я приступил к занятиям на сборе со «Спартаком», проводил по две тренировки в день. Надеюсь, с физической подготовкой проблем не будет.
— Что вы можете дать нового «Фиорентине»?
— Что могу дать? У меня были хорошие сезоны, которые я проводил на своей позиции. У меня получалось забивать много голов, ассистировать. Главное — быть здоровым, выходить на поле. Я приложу все усилия, чтобы команда со мной стала чуть-чуть лучше.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».
29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.
Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.
(Гоша Чернов)
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