Кокорин рассказал, чем поможет «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции отметил, что у него были хорошие результативные сезоны в России и выразил надежду, что в новой команде он обойдется без травм.

— Как вы оцениваете свою форму?

— Чувствую себя хорошо. В январе я приступил к занятиям на сборе со «Спартаком», проводил по две тренировки в день. Надеюсь, с физической подготовкой проблем не будет.

— Что вы можете дать нового «Фиорентине»?

— Что могу дать? У меня были хорошие сезоны, которые я проводил на своей позиции. У меня получалось забивать много голов, ассистировать. Главное — быть здоровым, выходить на поле. Я приложу все усилия, чтобы команда со мной стала чуть-чуть лучше.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

(Гоша Чернов)