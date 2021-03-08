Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин пройдет обследование по поводу травмы

13:12
Теги:

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшие дни пройдет обследование по поводу травмы бедра.

«Со дня на день медицинский штаб подробно оценит состояние Кокорина. Он приступит к тренировкам в общей группе, когда ему разрешат врачи», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы «Фиорентины».

«Фиорентина» в субботу сообщила, что Кокорин выбыл из строя из-за травмы бедра.

Форвард не смог принять участие в воскресном матче 26-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210308/kokorin-1600345253.html

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир