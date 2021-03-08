Кокорин пройдет обследование по поводу травмы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшие дни пройдет обследование по поводу травмы бедра.

«Со дня на день медицинский штаб подробно оценит состояние Кокорина. Он приступит к тренировкам в общей группе, когда ему разрешат врачи», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы «Фиорентины».

«Фиорентина» в субботу сообщила, что Кокорин выбыл из строя из-за травмы бедра.

Форвард не смог принять участие в воскресном матче 26-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3).