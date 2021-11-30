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Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» с начала октября

22:23
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в концовке матча 15-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Россиянин провел первый матч за «фиалок» с начала октября.

23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.

До этого в этом сезоне серии А у него было 3 матча и 28 игровых минут.

Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:1
Сампдория
Голы
Габбьядини, 15 (0:1), Кальехон, 23 (1:1), Влахович, 32 (2:1), Соттиль, 45 (3:1)
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги Венути Игор Бонавентура Торрейра Данкан (Мале, 79 ) Кальехон (Дистефано, 90 ) Влахович (Кокорин, 90 ) Соттиль (Сапонара, 69 )
Сампдория
Аудеро Колли Берешиньски (Дрэгушин, 71) Феррари (Шабо, 84) Мурру (Ауджелло, 54) Торсби Адриэн Силва Верре (Чьерво, 54) Кандрева Капуто (Квальярелла, 55) Габбьядини
Предупреждения
Габбьядини 42, Колли 74, Феррари 82
Судьи
Дионизи

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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