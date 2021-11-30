Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» с начала октября
22:23
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в концовке матча 15-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Россиянин провел первый матч за «фиалок» с начала октября.
23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.
До этого в этом сезоне серии А у него было 3 матча и 28 игровых минут.
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