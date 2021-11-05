Кокорин пропустит матч с «Ювентусом» из-за травмы
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 12-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» из-за травмы, сообщает Viola News.
По информации источника, Кокорин не тренировался в общей группе на сегодняшней тренировке.
Нападающий хочет вернуться на поле ко встрече 13-го тура с «Миланом», который состоится после паузы на игры национальных сборных.
Таким образом, россиянин пропустит пятый матч подряд. В последний раз он выходил на поле 3 октября во встрече 7-го тура с «Наполи» (1:2).
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три игры и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.violanews.com/news-viola/vn-kokorin-non-recupera-per-la-juve-convocato-col-milan/
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