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Кокорин пропустит матч «Фиорентины» против «Сассуоло» в серии А

10:26
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Пресс-служба «Фиорентины» в Twitter 17 апреля опубликовала заявку на матч 31-го тура серии А против «Сассуоло».

В списке игроков отсутствует российский форвард Александр Кокорин, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Матч «Сассуоло» — «Фиорентина» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и не отличился результативными действиями.

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