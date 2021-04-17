Кокорин пропустит матч «Фиорентины» против «Сассуоло» в серии А
Пресс-служба «Фиорентины» в Twitter 17 апреля опубликовала заявку на матч 31-го тура серии А против «Сассуоло».
В списке игроков отсутствует российский форвард Александр Кокорин, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
? | CONVOCATI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 16, 2021
I convocati viola per #SassuoloFiorentina
Powered by @TiresTomket #Fiorentina ? #ForzaViola #SASvFIO pic.twitter.com/qd4blT3xJ4
Матч «Сассуоло» — «Фиорентина» состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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