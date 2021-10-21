Кокорин пропустит матч 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 9-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», сообщает Fiorentina Uno.

30-летний нападающий пропускал матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

В нынешнем сезоне Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.