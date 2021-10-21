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Кокорин пропустит матч 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри»

17:21
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 9-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», сообщает Fiorentina Uno.

30-летний нападающий пропускал матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

В нынешнем сезоне Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fiorentinauno.com/news/115996528134/fiorentina-kokorin-e-dragowski-ai-box-ecco-le-tempistiche-di-rientro

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