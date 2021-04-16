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Кокорин продолжает тренироваться индивидуально и пропустит матч с «Сассуоло»

13:12
Александр Кокорин после сегодняшней тренировки. Фото firenzeviola.it/
Александр Кокорин после сегодняшней тренировки. Фото firenzeviola.it/
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщил главный тренер флорентийского клуба Джузеппе Якини.

«Некоторые игроки все еще имеют повреждения. Например, Кокорин, который продолжает работать индивидуально, — приводит слова Якини пресс-служба клуба.

Сегодня 30-летний Кокорин провел тренировку по индивидуальной программе. Он точно пропустит завтрашнюю игру 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Напомни, Кокорин в марте провел более десяти дней в римской клинике по поводу травмы мышц бедра, полученной в матче чемпионата Италии с «Ромой».

Всего за «Фиорентину» с момента перехода из «Спартака» в январе Кокорин провел три матча, сыграв в общей сложности 77 минут.

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