Кокорин продолжает тренироваться индивидуально и пропустит матч с «Сассуоло»
13:12
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщил главный тренер флорентийского клуба Джузеппе Якини.
«Некоторые игроки все еще имеют повреждения. Например, Кокорин, который продолжает работать индивидуально, — приводит слова Якини пресс-служба клуба.
Сегодня 30-летний Кокорин провел тренировку по индивидуальной программе. Он точно пропустит завтрашнюю игру 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
Напомни, Кокорин в марте провел более десяти дней в римской клинике по поводу травмы мышц бедра, полученной в матче чемпионата Италии с «Ромой».
Всего за «Фиорентину» с момента перехода из «Спартака» в январе Кокорин провел три матча, сыграв в общей сложности 77 минут.
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