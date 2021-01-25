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Кокорин приехал во Флоренцию. Его ждет ужин с президентом «Фиорентины»

25 января 2021, 23:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Российский форвард Александр Кокорин прибыл в один из отелей Флоренции после медобследования в римской клинике «Вилла Стюарт» для перехода в «Фиорентину». В этом отеле 29-летний футболист временно остановится.

В ближайшее время у Кокорина пройдет ужин с президентом итальянского клуба Рокко Коммиссо, который изъявил желание лично познакомиться с российским новичком «фиалок».

На прошлой неделе «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московскую команду, забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Фиорентина» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице серии А.

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Материалы сюжета: Кокорин: из «Спартака» — в «Фиорентину»




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