Кокорин приехал во Флоренцию. Его ждет ужин с президентом «Фиорентины»
25 января 2021, 23:15
Российский форвард Александр Кокорин прибыл в один из отелей Флоренции после медобследования в римской клинике «Вилла Стюарт» для перехода в «Фиорентину». В этом отеле 29-летний футболист временно остановится.
В ближайшее время у Кокорина пройдет ужин с президентом итальянского клуба Рокко Коммиссо, который изъявил желание лично познакомиться с российским новичком «фиалок».
На прошлой неделе «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» по трансферу нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московскую команду, забил два гола и сделал две результативные передачи.
«Фиорентина» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице серии А.
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