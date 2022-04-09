Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Наполи»

«Наполи» на своем поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 32-го тура серии А. Матч состоится 10 апреля, начало — 16.00 (мск).

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на эту встречу.

Российский футболист в последний раз выходил на поле 10 января — против «Торино» (0:4). С тех пор он провел 7 игр на скамейке.

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.