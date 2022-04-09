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Сегодня, 17:05

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» на своем поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 32-го тура серии А. Матч состоится 10 апреля, начало — 16.00 (мск).

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на эту встречу.

Российский футболист в последний раз выходил на поле 10 января — против «Торино» (0:4). С тех пор он провел 7 игр на скамейке.

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Александр Кокорин
ФК Наполи
ФК Фиорентина
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
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 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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Венеция – Удинезе
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