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Кокорин получит рабочую визу в субботу

12:24
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получит итальянскую рабочую визу в субботу, сообщает РБ Спорт.

29-летний футболист прилетел во Флоренцию для подписания контракта по туристической визе, а для выступления за «Фиорентины» ему нужна именно рабочая, которую Кокорин получит в только субботу. Таким образом, потенциальный дебют Александра откладывается до матча 21-го тура серии А с «Интером», который состоится 5 февраля.

Напомним, что 27 января «Фиорентина» объявила о переходе российского нападающего из «Спартака». Игрок обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-dolzhen-poluchit-rabochuyu-vizu-v-subbotu/

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