Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав на перенесенный матч 20-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Кокорин остался в списке запасных команды на игру.

Российский футболист принял участие в 7 матчах «Фиорентины» в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 125 минут. В последний раз он появлялся в официальном матче 10 апреля — тогда он вышел на замену в конце встречи 32-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (3:2).

Матч «Фиорентина» — «Удинезе» состоится сегодня, 27 апреля. Начало — в 19.00 (мск).