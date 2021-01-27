Кокорин опубликовал семейное фото в стиле «Симпсонов»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал у себя в Instagram семейную фотографию в стиле мультсериала «Симпсоны».

29-летний россиянин поместил на фото себя в форме «Фиорентины», а также свою жену Дарью Валитову и сына Майкла. Все трое позируют на фоне дома главных персонажей сериала, семьи Симпсонов.

Из Instagram Александра Кокорина.

Утром 27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего футболиста из «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. У них есть сын Майкл (2017 г.р.)