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Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше

20:35
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал, почему принял решение перейти в европейский клуб в 29 лет.

— Почему вы уехали за границу только сейчас, а не раньше?

— Так получалось. У меня были хорошие тренеры, проводил хорошие сезоны. А я находился в команде, которая постоянно играла в Европе. Надеялся, что проявлю себя в Европе, играя за российский клуб. Но жизненные ситуации бывают разные. Все так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда.

(Гоша Чернов)

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