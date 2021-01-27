Кокорин объяснил, почему не уехал в Европу раньше
20:35
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции рассказал, почему принял решение перейти в европейский клуб в 29 лет.
— Почему вы уехали за границу только сейчас, а не раньше?
— Так получалось. У меня были хорошие тренеры, проводил хорошие сезоны. А я находился в команде, которая постоянно играла в Европе. Надеялся, что проявлю себя в Европе, играя за российский клуб. Но жизненные ситуации бывают разные. Все так совпало, что нужно было переехать сюда. Плюс на меня вышла отличная команда.
(Гоша Чернов)
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