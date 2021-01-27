Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины» по-итальянски
20:26
Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал пост на итальянском языке у себя в Instagram.
«Всем привет, я счастлив присоединиться к этой великой команде. Всем спасибо за поддержку. Вперед, «Фиорентина»!» — написал Кокорин.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».
29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.
Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.
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