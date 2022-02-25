Кокорин не вошел в заявку «Фиорентины» на матч против «Сассуоло»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отсутствует в заявке команды на матч 27-го тура серии А против «Сассуоло», сообщает пресс-служба «фиалок».

Сообщалось, что нападающий из-за мышечной травмы занимается по индивидуальной программе. Кокорин не играл за «Фиорентину» с 10 января.

Матч «Фиорентины» с «Сассуоло» состоится завтра, 26 февраля. Начало — в 22.50 (мск).