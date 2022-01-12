Кокорин не вошел в число футболистов «Фиорентины», заразившихся коронавирусом

Как стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не находится в числе игроков команды, которые заразились коронавирусом.

Ранее итальянский клуб объявил, что три их футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. Их фамилии не указаны.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 6 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.