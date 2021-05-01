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Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

15:32
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 34-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

Пресс-служба «фиалок» опубликовала список из 23 футболистов, которые попадут в состав на игру. Фамилия 30-летнего россиянина отсутствует среди заявленных.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями. Футболист восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра. 30 апреля главный тренер «Фиорентины», Джузеппе Якини отметил, что не может назвать примерной даты возвращения Кокорина в общую группу.

Матч «Болонья» — «Фиорентина» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 16.00 (мск).

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