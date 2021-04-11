Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»
Тренерский штаб «Фиорентины» опубликовал состав команды на матч 30-го тура серии А с «Аталантой». Российский форвард Александр Кокорин пропустит эту игру, он все еще восстанавливается после травмы бедра.
Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Мунтяну, Макси Оливера, Пеццелла, Понси, Валеро Борха, Влахович.
Матч «Фиорентина» — «Аталанта» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 21.45 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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