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Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

09:48
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Тренерский штаб «Фиорентины» опубликовал состав команды на матч 30-го тура серии А с «Аталантой». Российский форвард Александр Кокорин пропустит эту игру, он все еще восстанавливается после травмы бедра.

Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Мунтяну, Макси Оливера, Пеццелла, Понси, Валеро Борха, Влахович.

Матч «Фиорентина» — «Аталанта» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 21.45 мск.

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