Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Специи»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 25-го тура чемпионата Италии против «Специи». Российский форвард не был включен в заявку команды на эту встречу.

Ранее Кокорин также не попал в заявку в предыдущей игре «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии против «Аталанты» (3:2).

Последний раз 30-летний россиянин выходил на поле на замену 10 января в матче против «Торино» (0:4). Всего в текущем сезоне Кокорин провел за «фиалок» 6 матчей.