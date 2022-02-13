Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Специи»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 25-го тура чемпионата Италии против «Специи». Российский форвард не был включен в заявку команды на эту встречу.
Ранее Кокорин также не попал в заявку в предыдущей игре «Фиорентины» в рамках 1/4 финала Кубка Италии против «Аталанты» (3:2).
Последний раз 30-летний россиянин выходил на поле на замену 10 января в матче против «Торино» (0:4). Всего в текущем сезоне Кокорин провел за «фиалок» 6 матчей.
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|24
|16
|6
|2
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|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|24
|13
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|5
|36-21
|45
|
5
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|12
|7
|4
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|43
|
6
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|
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|3
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|
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|9
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|
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|
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|7
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|9
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|29
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
18
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
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|
20
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|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|- : -
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|- : -
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|- : -
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|Г
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Лацио
|19
|
|
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Ювентус
|18
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|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
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|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
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|20
|1
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|
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Болонья
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|1
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