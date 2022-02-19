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Сегодня, 18:11

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент

Как сообщал «СЭ», нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Россиянин не попал в заявку на встречу.

Игра пройдет завтра, 20 февраля.

Отметим, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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19%

1.92

Обе забьют - да

15%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

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Ф1 (-1.0)

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Александр Кокорин
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 - : -
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 - : -
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 - : -
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 - : -
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
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Сампдория

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Интер

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