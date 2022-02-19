Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Аталанты»

Как сообщал «СЭ», нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Россиянин не попал в заявку на встречу.

Игра пройдет завтра, 20 февраля.

Отметим, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.