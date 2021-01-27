Кокорин надеется, что будет выигрывать трофеи с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал свой переход на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта с итальянским клубом.

— Я хочу поприветствовать всех, — начал Кокорин. — Рад здесь находиться. Спасибо большое спортивному директору за представление. Я счастливы здесь быть, постараюсь показать самые лучшие качества. Надеюсь, что буду побеждать с «Фиорентиной» и завоевывать трофеи вместе с командой.

29-летний россиянин сегодня подписал контракт с итальянским клубом. По данным СМИ, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

(Гоша Чернов)