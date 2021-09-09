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Кокорин: «Когда родился сын, я изменился, потому что раньше не понимал жизнь на 100 процентов»

13:12
Александр Кокорин с сыном. Фото Instagram
Александр Кокорин с сыном. Фото Instagram
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своей семье.

«Для меня семья важнее футбола. Если с моей семьей все в порядке, я могу сосредоточиться на футболе. Когда родился мой сын, я изменился, потому что раньше не понимал жизнь на 100 процентов. Я стал вести себя как отец. Моя жизнь больше связана с ним, большую часть времени я провожу дома. Мы с женой вместе уже долгое время. Ребенку сейчас 4 года, через 2-3 года он пойдет в школу», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

30 июня Дарья Валитова в сторис Instagram рассказала о предательстве близкого человека, затем она отписалась от своего мужа в социальной сети. Позже в подписках Валитовой снова появился аккаунт Кокорина, у Александра взаимной на девушку — нет. Возможно, они просто ограничили видимость их аккаунтов в своих подписках для остальных пользователей.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

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Сергей Разин все материалы автора

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