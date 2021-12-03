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Кокорин и Миранчук могут попасть в заявки «Фиорентины» и «Аталанты» на ближайшие матчи

15:52
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Российский нападающий Александр Кокорин работает в общей группе «Фиорентины». Ожидается, что он войдет в заявку на матч 16-го тура серии А против «Болоньи», который «фиалки» проведут в гостях в воскресенье днем.

Итальянские СМИ каждый день пишут о том, что «Фиорентина» расстанется в январе с Кокориным, однако ни один конкретный клуб, претендующий на Александра, до сих пор так и не назван.

А вот применительно к Миранчуку называется уже несколько команд: «Милан», «Торино», «Дженоа», «Сассуоло», «Верона» (не считая «Зенита»).

Между тем, главный тренер «Аталанты» Джан Пьро Гасперини продлил контракт с клубом до 2024 года, так что Алексею действительно можно и нужно менять команду как можно скорее.

В ближайшем туре он попадет в заявку на матч против лидера серии А «Наполи», но шансы выйти на поле не очень велики. Неаполитанцы проведут встречу без своего главного тренера Лучано Спаллетти, который дисквалифицирован на две игры.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Георгий Кудинов все материалы автора

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