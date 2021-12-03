Кокорин и Миранчук могут попасть в заявки «Фиорентины» и «Аталанты» на ближайшие матчи

Российский нападающий Александр Кокорин работает в общей группе «Фиорентины». Ожидается, что он войдет в заявку на матч 16-го тура серии А против «Болоньи», который «фиалки» проведут в гостях в воскресенье днем.

Итальянские СМИ каждый день пишут о том, что «Фиорентина» расстанется в январе с Кокориным, однако ни один конкретный клуб, претендующий на Александра, до сих пор так и не назван.

А вот применительно к Миранчуку называется уже несколько команд: «Милан», «Торино», «Дженоа», «Сассуоло», «Верона» (не считая «Зенита»).

Между тем, главный тренер «Аталанты» Джан Пьро Гасперини продлил контракт с клубом до 2024 года, так что Алексею действительно можно и нужно менять команду как можно скорее.

В ближайшем туре он попадет в заявку на матч против лидера серии А «Наполи», но шансы выйти на поле не очень велики. Неаполитанцы проведут встречу без своего главного тренера Лучано Спаллетти, который дисквалифицирован на две игры.