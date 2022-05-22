«Иди картошку у себя копай». Кокорин ответил подписчику из Белоруссии на критику его игры в «Фиорентине»

Кокорин грубо ответил подписчику на критику его игры в «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин ответил своему подписчику на критику за игру форварда в итальянской команде.

Один из подписчиков футболиста из Белоруссии написал в комментариях под постом игрока в соцсетях: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно».

«Иди картошку у себя копай», — ответил Кокорин.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями. В этом сезоне футболист провел на поле в сумме 125 минут. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.