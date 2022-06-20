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Кокорин должен будет вернуться в расположение «Фиорентины» к 4 июля

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В «Фиорентине» рассказали, когда ждут возвращения российского нападающего Александра Кокорина в расположение команды.

«К 4 июля, именно в этот день вся команда выходит из отпуска», — приводит слова пресс-атташе «Фиорентины» Луки Ди Франческо «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей за команду, сыграв в общей сложности 125 минут.

По данным Transfermarkt, футболист перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт 31-летнего игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев в комментарии «СЭ» заявил, что футболист хочет остаться в Италии и добиться больше игрового времени в «Фиорентине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-dolzhen-budet-vernut-sya-v-raspolozhenie-fiorentiny-k-4-iyulya/
Александр Кокорин
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