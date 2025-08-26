Коко, которым интересуется «Спартак», раскритиковали в Италии

В понедельник, 25 августа, «Торино» потерпел разгромное поражение от «Интера» (0:5) в 1-м туре серии А. 26-летний центральный защитник «быков» Сауль Коко, которым интересуется «Спартак», провел на поле весь матч.

Туринское издание Tuttosport поставила Коко низкую оценку 4,5. Меньше получил только партер Сауля по обороне гранатовых Мазина — 4,0. «Несмотря не солидное (13 сантиметров) преимущество в росте и в весе ничего не смог противопоставить Лаутаро», — такую характеристику выступлению Коро дало это СМИ.

La Gazzetta dello Sport немного пожалело Сауля, поставив 5,0 с формулировкой «лучший среди худших в обороне».

Во 2-м туре «Торино» в воскресенье, 31 августа, примет «Фиорентину».