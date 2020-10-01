«Когда он вернется, то «Аталанта» станет по-настоящему сильной». Гасперини ждет возвращения Миранчука
09:45
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что ждет дебюта в составе бергамасков российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Что могу сказать о Миранчуке? Он игрок основы, я жду его возвращения. Когда Алексей будет с нами, «Аталанта станет по-настоящему сильной», — цитирует Гасперини CalcioMercato.
Ранее стало известно, что 24-летний футболист вернется в общую группу после октябрьских матчей сборных.
Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года из "Локомотива", но пока из-за травмы не может играть за итальянскую команду.
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Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?