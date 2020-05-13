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Клубы серии A смогут проводить групповые тренировки с 18 мая

17:43
Тренировка &quot;Ювентуса&quot;. Фото ФК "Ювентус"
Тренировка &quot;Ювентуса&quot;. Фото ФК "Ювентус"

Клубы итальянской серии A смогут возобновить групповые тренировки с 18 мая, сообщает ESPN. На данный момент футболистам уже разрешено проводить занятия, но индивидуальные, в ограниченном количестве и при соблюдении дистанции.

Серия A была приостановлена 9 марта из-за пандемии коронавируса. Клубы успели провести 25-26 матчей из 38.

По данным Worldometers, Италия стала одной из наиболее пострадавших стран от коронавируса. Всего было выявлено 221 216 случаев заболевания, умерло 30 911 человек.

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