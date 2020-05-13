Клубы серии A проголосовали за возобновление сезона 13 июня

Клубы итальянской серии A проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня, сообщает Football Italia. Для того, чтобы возобновить чемпионат, необходимо согласие правительства страны.

Ранее стало известно, что команды смогут возобновить групповые тренировки с 18 мая. На данный момент футболистам уже разрешено проводить занятия, но индивидуальные, в ограниченном количестве и при соблюдении дистанции.

Серия A была приостановлена 9 марта из-за пандемии коронавируса. Клубы успели провести 25-26 матчей из 38.

По данным Worldometers, Италия стала одной из наиболее пострадавших стран от коронавируса. Всего было выявлено 221 216 случаев заболевания, умерло 30 911 человек.