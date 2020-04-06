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Клубы серии A единогласно проголосовали за уменьшение зарплат игрокам

20:03
Серия A.
Серия A.
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Клубы серии A единогласно проголосовали за сокращение зарплат игрокам на фоне пандемии коронавируса, сообщает Football Italia. В понедельник серия A провела экстренное совещание по видеосвязи после неудачных переговоров с профсоюзом игроков.

В результате 19 клубов договорились о сокращении окладов на 1/6 часть (две месячные зарплаты), если сезон будет доигран, или на 1/3 (четыре месячные зарплаты), если он будет признан завершенным.

Единственный клуб, не участвовавший в голосовании — «Ювентус», потому что клуб уже до этого договорился о сокращениях окладов с игроками и другими сотрудниками.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 312 628 человек, умерших — 72 636, выздоровевших — 275 087.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

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