Клубы могут потерять до 15 миллионов евро из-за отмены Международного кубка чемпионов

Клубы, которые планировали участвовать в Международном кубке чемпионов-2020, могут потерять до 15 миллионов евро из-за его отмены, сообщает Football Italia. Турнир был отменен из-за коронавируса.

В летнем предсезонном турнире должны были участвовать, в частности, «Ювентус», «Интер», «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль». Пандемия COVID-19 сделала проведение соревнований невозможным.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 709 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 536 человек, выздоровело — 382 404.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.