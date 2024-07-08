Клубы АПЛ и серии А интересуются Бийолом

Защитник «Удинезе» Яка Бийол может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Словении претендуют команды из АПЛ и серии А. Бийол в сезоне-2021/22 выступал за ЦСКА.

В минувшем сезоне Бийол провел 25 матча за «Удинезе» и заработал 4 желтые карточки. На Евро-2024 в составе сборной Словении защитник отыграл все четыре матча.