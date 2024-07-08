Клубы АПЛ и серии А интересуются Бийолом
Защитник «Удинезе» Яка Бийол может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 25-летнего игрока сборной Словении претендуют команды из АПЛ и серии А. Бийол в сезоне-2021/22 выступал за ЦСКА.
В минувшем сезоне Бийол провел 25 матча за «Удинезе» и заработал 4 желтые карточки. На Евро-2024 в составе сборной Словении защитник отыграл все четыре матча.
Положение команд
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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|0-0
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5
|Болонья
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Лацио
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|0-0
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8
|Фиорентина
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|0-0
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9
|Торино
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10
|Наполи
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|0-0
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11
|Дженоа
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12
|Монца
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13
|Верона
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
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|0
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|0-0
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20
|Венеция
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|0
|0
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38 тур
|18.08
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Милан – Торино
|- : -
|18.08
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Болонья – Удинезе
|- : -
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Кальяри – Рома
|- : -
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
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Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
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Лацио – Венеция
|- : -
|18.08
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Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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