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Клубам чемпионата Италии разрешили проводить групповые тренировки

19:32
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Научно-технический комитет (CMT) Италии разрешил командам серии А проводить групповые тренировки, информирует Football Italia.

По информации источника, в медицинский протокол Итальянской федерации футбола были внесены последние правки.

Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведении массовых мероприятий до 14 июня.

По последним данным Worldometers на 19 мая, в Италии всего выявлен 226 699 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 32 169 человек, выздоровело — 129 401.

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