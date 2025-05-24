Клопп отреагировал на слухи про работу в «Роме»
Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Ромы».
В начале недели итальянская газета La Stampa написала, что немецкий тренер может возглавить римскую команду.
«Я не поеду в «Рому». Если вы прочитаете какие-либо слухи о том, что я займусь тренерской работой в ближайшие несколько лет, то это чушь. Вы можете быть первым, кто это скажет», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа в соцсети X.
57-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он возглавлял мерсисайдцев с 2015 года. До этого Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».
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