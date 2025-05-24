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24 мая 2025, 06:38

Клопп отреагировал на слухи про работу в «Роме»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Ромы».

В начале недели итальянская газета La Stampa написала, что немецкий тренер может возглавить римскую команду.

«Я не поеду в «Рому». Если вы прочитаете какие-либо слухи о том, что я займусь тренерской работой в ближайшие несколько лет, то это чушь. Вы можете быть первым, кто это скажет», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа в соцсети X.

57-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он возглавлял мерсисайдцев с 2015 года. До этого Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Юрген Клопп.Клопп превратит «Рому» в мировой топ-клуб. Этот ход в стиле Юргена!

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Футбол
ФК Рома
Юрген Клопп
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Интер – Монца - : -
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