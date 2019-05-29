Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с "Ювентусом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями "Ювентуса".

Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. Основным кандидатом на его замену является Симоне Индзаги ("Лацио").

Также сообщалось, что руководство "бьянконери" хотят видеть в своей команде Дидье Дешама (сборная Франции).

– Серия а – привлекательная лига, и Италия, конечно, прекрасная страна. Мне задавали этот вопрос уже не раз, и я должен сказать, что слухи, связывающие меня с "Ювентусом", – это ложь, – приводит Sky Sport Italia слова Клоппа.

"Ювентус" выиграл чемпионат Италии сезона-2018/19. "Ливерпуль" под руководством Клоппа занял второе место в турнирной таблице АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом" 1 июня.