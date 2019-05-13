Клаудио Раньери: "Великолепная игра Миранте помогла "Роме" обыграть "Ювентус"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери - о матче с "Ювентусом" (2:0) в 36-м туре чемпионата Италии. Он отметил игру голкипера Антонио Миранте.

- Я доволен. Нам понадобились великолепные действия Антонио Миранте в воротах, чтобы остаться в игре, - цитирует игрока Football Italia. - Мы должны верить в то, что все возможно. Мы знаем, что не все зависит от нас, но мы должны сделать все возможное. Останусь ли я в команде? Сейчас я сосредоточен на своей работе. Я римлянин и все знаю здесь, это мой дом. Я путешествовал по всему миру, но Рим - это мой дом.

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