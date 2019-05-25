Клаудио Раньери: "Роналду работает как на первых своих тренировках"

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. По его словам, португалец не перестает усердно тренироваться.

– Талант не может быть очень распространен, но еще важнее быть последовательным в повседневной работе над этим талантом, – цитирует Gazzetta dello Sport Раньери. – Пример, о котором все говорят, это Роналду. Потому что у него не только талант. Он еще продолжает работать над ним так, словно на первых тренировках. У него такой же энтузиазм, как у ребенка.