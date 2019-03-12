Клаудио Раньери: "Рома" не должна так много пропускать"

Новый главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери остался доволен победой над "Эмполи" (2:1) в матче чемпионата Италии. Это была первая игра римлян под руководством Раньери после его возвращения.

– Это была сложная игра, потому что мы не могли рассчитывать на многих игроков, – цитирует Sky Italia Раньери. – Поздравляю команду, которая почти не дала шансов "Эмполи". Я даже не понял, как случился гол соперника. Благодарен болельщикам, которые хорошо поддерживали. Лучшей игры я не мог ждать, потому что команда только недавно пережила тяжелые времена. Мы много пропускали. У меня есть идеи, как это исправить. "Рома" не может пропускать так много. У нас хорошая атака, способная немало забивать, поэтому нужно сократить число пропущенных мячей.